In una lunga intervista, Alessia Marcuzzi parla del figlio Tommaso, del loro bellissimo rapporto e di quanto vorrebbe vederlo a fianco a lei in tv.

In occasione di un’intervista a Il Giornale, Alessia Marcuzzi parla del rapporto con il figlio Tommaso Inzaghi. La presentatrice ripartirà a condurre su Rai 2, il programma Boomerissima e non nasconde di volere a fianco suo figlio. La showgirl svela com’è il loro rapporto e quanto sono legati.

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI

Come riporta FanPage, Alessia Marcuzzi parla del figlio Tommaso e svela di volerlo con lei a Boomerissima: “Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”.

La conduttrice svela che oltre al figlio, non coinvolgerebbe altre persone della sua famiglia: “La trasmissione sarà divisa in tre parti: lo studio, la strada dove andrò a prendere delle persone e un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita (con una scenografia): qui vedrò chi riuscirò a portare dei miei…“

Alessia Marcuzzi parla della conduzione del suo prossimo programma: “Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti”

Riproduzione riservata © 2022 - DG