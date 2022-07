Salmo è tornato a San Siro dove si è esibito nel suo concerto, l’artista ha voluto anche Fedez che ha coinvolto in un simpatico siparietto.

Dopo due anni di Pandemia, Salmo è tornato ad esibirsi sul palco di San Siro, con una folla ghermita di fan. L’artista ha voluto anche Fedez, con cui aveva litigato sui social, chiedendogli di inscenare un simpatico siparietto sul palco. Il rapper ha accettato di buon grado, sancendo definitivamente la pace con Salmo.

Fedez spacca una (finta) bottiglia su Salmo: pace fatta tra i due

Di solito la pace si fa con una stretta di mano o un abbraccio ma quella tra Salmo e Fedez è andata diversamente. Il rapper gli ha spaccato una bottiglia in testa sul palco, ma naturalmente era finta, un oggetto di scena.

Il simpatico siparietto è stato un’idea proprio di Salmo e lo stesso Fedez spiega tutto sui social pubblicando una chat privata tra i due. Tra i messaggi si legge la proposta di Salmo: “Bronson mi serve un favore per stasera, hai voglia di spaccarmi una bottiglia in testa sul palco? La bottiglia è finta ovviamente di quelle da cinema”. Fedez ha accettato di buon grado e sono partite le prove con l’artista per mettere in scena tutto.

Il video è diventato virale e Fedez nelle sue storie scrive: “Farsi mandare a fare in c*lo da uno stadio intero”. La sorpresa però, alla fine è riuscita e il pubblico si è divertendo vedendo il siparietto comico tra i due. Ecco il video condiviso da Il Riformista:

