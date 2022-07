La mamma del cantante Paolo Belli, si è spenta all’età di 81 anni ed era nota per aver gestito un bar, un forno e una rosticceria e per essere dedita al volontariato.

Pierina Rivi, mamma di Paolo Belli, è morta all’età di 81 anni a Salvaterra dove abitava da tempo. Proprio nella città era molto nota e apprezzata per essere un’attiva commerciante. La donna aveva gestito un bar, un forno e anche una rosticceria per molti anni. La comunità si è stretta attorno al cantante la cui mamma era molto apprezzata anche per la sua attività di beneficenza.

Muore la mamma di Paolo Belli: il figlio la ricorda

Le condizioni di salute di Pierina Rivi si sono aggravate negli ultimi giorni, così la mamma di Paolo Belli è stata ricoverata in ospedale. Proprio nella struttura ospedaliera si è spenta per sempre, lasciando il vuoto nella comunità di Salvaterra che l’apprezzava molto.

Il dolore di suoi figlio in queste ore è enorme, ma ha deciso ugualmente di condividere sui social un pensiero per la sua mamma: “Ciao mamma” con un cuore accanto. Sotto al post si sono riversati tantissimi commenti di cordoglio per lui e la sua famiglia. Infatti, Pierina Rivi, oltre al cantante, lascia il figlio Tiziano, le nuore Deanna e Michela, i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico. Una perdita davvero grande per Paolo: gli amici e i fan del cantante gli hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza in un momento così tragico e difficile.

