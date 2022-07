La moglie di Jovanotti ha avuto qualche piccolo problema ad andare nel backstage del marito durante il Jova Beach Party.

Piccolo inconveniente per Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, che si è trovata ad essere bloccata dal buttafuori al concerto del marito. La donna, colpa dell’assenza del pass al collo, è stata fermata a pochi metri dal backstage dell’evento ‘Jova Beach Party’. Dopo uno scambio di battute, poi, l’incomprensione è stata risolta.

Jovanotti, la moglie fermata dal buttafuori: cosa è successo

Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata respinta da un bodyguard all’ingresso del palco a Marina Di Ravenna, in occasione della tappa del ‘Jova Beach Party’. Il curioso siparietto che si è creato è diventato poi virale sui social dove le immagini hanno presto fatto il giro del web

La donna stava documentando il lavoro di backstage che avviene dietro i concerti del cantante toscano ma ad un certo punto è stata fermata da un buttafuori che si occupava, ovviamente, della sicurezza dell’evento.

La Valiani, sorridendo, ha detto: “Scusami, ma sono la moglie di Lorenzo”. L’uomo, inizialmente, ha comunque optato per non farla passare chiedendole pure di indietreggiare. Lei, di tutta risposta, è scoppiata in una fragorosa risata e solo successivamente, grazie all’intervento di un membro dello staff, è stata fatta passare.

Nella clip, si capisce anche il motivo per cui il bodyguard non aveva fatto passare la donna. “Mi sono dimenticata il pass. Mi sono accorta che non ce l’ho al collo”, ha detto la stessa Francesca nel video. Il tutto, però, sempre con un grande sorriso. Un piccolo inconveniente diventato virale ma che, per fortuna, si è risolto appunto solo con delle risate da parte della donna ma sicuramente anche da parte del buttafuori che aveva fatto al meglio il suo dovere.

Di seguito un recente post del cantante su Instagram con alcune immagini del Jova Beach Party:

