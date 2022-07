Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno questa sera la fine del loro rapporto. Lo scoop è di Dagospia che dà per certa la decisione della coppia, tra le più amate dello sport e dello spettacolo, di dirsi addio in modo consensuale. I due avrebbero deciso di parlare pubblicamente nelle prossime ore.

Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere arrivati al capolinea del loro matrimonio. La coppia, tra le più amate tra quelle Vip, potrebbe annunciare la separazione questa sera. “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…”, le parole di Dagospia che ha dato in anteprima la notizia.

Da capire se effettivamente avverà questo e quali saranno le motivazioni e le parole della coppia. Già da qualche tempo, come detto, la conduttrice televisiva e l’ex attaccante della Roma sembravano passare un momento di crisi sempre fortemente smentito anche se solamente con una richiesta di maggiore privacy per tutelare i figli.

Oggi, dopo un matrimonio avvenuto nel 2005 e l’arrivo di ben tre figli – Cristian, nato nel settembre del 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, venuta al mondo nel 2016 – l’amore tra i due potrebbe essere ufficialmente finito.

Di seguito uno degli ultimi scatti insieme sui social dal profilo dell’ex capitano della Roma che risale al 2021:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram