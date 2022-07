Sonia Bruganelli ha deciso di pagarsi un aereo privato e non attendere le tempistiche in aeroporto: il post social suscita polemica.

Tagliente, provocatrice e sempre sulla bocca di tutti. Sonia Bruganelli si conferma la numero uno nel generare, quantomeno, della discussione, tra televisione e social network. L’ultima “perla” arriva da Instagram e da un post nel quale “si vanta” di aver pagato un aereo privato piuttosto che aspettare i tempi, lunghissimi, dei voli normali e rischiare anche che questi vengano cancellati.

Sonia Bruganelli, la nuova polemica

Sonia Bruganelli

Dopo aver fatto discutere solamente pochi giorni con un’idea legata al prossimo GF Vip, Sonia Bruganelli genera ancora molta polemica, questa volta per aver pagato un aereo privato per volare.

“Giuro che prima o poi la smetto”, ha esordito nel suo post su Instagram l’opinionista conferma del reality condotto da Alfonso Signorini. “Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

Il riferimento potrebbe essere ai tanti Vip che nelle ultime ore stanno protestando sui social contro le compagnie aeree per via del caos dei voli cancellati. In tal senso, la Bruganelli sa già di poter aver creato della discussione e portandosi avanti ha concluso il suo messaggio: “Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre”.

E in effetti i commenti non sono mancati da parte dei suoi quasi 800mila seguaci. Se da una parte c’è chi ha approvato il suo comportamento: “I soldi sono tuoi ed è giusto che ci faccia ciò che desideri”, dall’altra molti hanno polemizzato sull’aver ostentato tale possibilità: “Per me puoi fare tutto quello che vuoi con i tuoi soldi, ma perché ostentare? Mi chiedo, perché?”, ha scritto un utente a cui hanno poi fatto seguito molti altri.

Di seguito il post Instagram della donna:

Guarda il video:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG