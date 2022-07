Sonia Bruganelli ha spiegato il motivo per cui ha accettato il ruolo d’opinionista al GF Vip 7 e poi rivela le sue stravaganti idee per il reality.

Come ospite a Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Sonia Bruganelli ha spiegato perchè tornerà al GF Vip 7 in veste di opinionista. Come è risaputo, la moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato che non avrebbe accettato il ruolo di opinionista per la seconda volta, per poi cambiare idea. Inoltre, ha svelato anche l’idea di far partorire una donna nel reality che ha persino proposto ad Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Come riporta Gossip e Tv, Sonia Bruganelli rivela perchè ha cambiato idea sul ruolo di opinionista: “Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”.

Poi l’imprenditrice ha rivelato una sua idea per il GF Vip 7, ovvero quella di far partecipare una donna incinta e farla partorire nel reality. A quanto pare, la Bruganelli avrebbe parlato di questo alla produzione che però ha bocciato l’idea per i troppi rischi: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG