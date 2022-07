L’autrice di Uomini e Donne sembra aver lanciato una frecciata al veleno dopo aver saputo della rottura tra Matteo e Valeria.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati. A distanza di poche ore dall’annuncio dell’ex corteggiatrice anche l’ex tronista ha rotto il silenzio, confermando la rottura. Fa strano, dunque, il tempismo con cui Raffaella Mennoia lancia una frecciata sui social: che si riferisca alla coppia?

La frecciata di Raffaella Mennoia sui social

Una foto di Raffaella Mennoia

Valeria e Matteo si sono lasciati, ad annunciarlo per prima è stata l’ex corteggiatrice alla quale si è aggiunto il tronista che sui social ha scritto: “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio ne tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede.”

Il post di Valeria diceva, invece: “Ragazzi, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo“.

Dopo questi post, a intervenire sembra essere anche Raffaella Mennoia autrice del dating show che sui social scrive: “Gente disonesta“. Non fa nomi la Mennoia ma il tempismo con il quale questa frase arriva dopo la rottura tra Valeria e Matteo, lascia pensare che possa riferirsi a loro. In effetti, in molti hanno pensato che i due fingessero da tempo di stare insieme e che la loro storia fosse solo una montatura.

