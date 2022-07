Il cantante solo ora replica alle parole poco lusinghiere che Blanco aveva speso per lui prima dell’Eurovision.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Achille Lauro parla della sua deludente esperienza all‘Eurovision 2022. Poi si toglie un sassolino dalla scarpa su Blanco che aveva detto qualcosa di poco carino sul suo collega, in merito alla sua partecipazione al Song Festival.

Le dichiarazioni di Achille Lauro

Riccardo Fabbriconi Blanco

Come riporta Gossip e Tv, al Corriere Achille Lauro racconta l’esperienza all’Eurovision 2022 che non è andato bene: “È un format che rispetta la volontà dell’artista. Io ho fatto una scelta schierata, un pezzo punk rock con un spettacolo dirompente e un toro meccanico in scena… Sarebbe stato bello arrivare alla finale, ma sono abituato ad andare a sbattere di faccia e dire ricominciamo. La carriera per me è come un libro di cui ogni volta scrivo una nuova pagina“.

Poi il cantante racconta di voler essere meno eccentrico sul palco dando ancora più spazio alle canzoni piuttosto che all’estetica: “Ho voglia di mettere davanti a tutto le canzoni. Ho passato sei mesi a produrre nuova musica. Dell’estetica non me ne frega nulla: ci sono canzoni con un diritto/dovere ad essere accompagnate da uno spettacolo e altre che hanno un’anima per cui basta una maglietta”.

Poi non manca l’affondo a Blanco che quando ha saputo che Achille Lauro rappresentava San Marino all’Eurovision 2022 avrebbe detto: “Non avrei mai partecipato all’Eurovision attraverso San Marino“. Il cantante replica solo ora e afferma: “È un pischello. Tanti mi hanno mandato messaggi per dire che non era vero o magari lui pensava che quella frase non sarebbe stata riportata, ma io faccio scelte senza chiedere il permesso ai colleghi“.

