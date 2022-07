Il Cavaliere e la sua “quasi” moglie sono stati ripresi da Massimo Boldi mentre si scambiavano un bacio appassionato, il video spopola sul web.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina condividono raramente foto o momenti della loro vita privata. L’unica occasione in cui si sono fotografati insieme è stato San Valentino ma poi il massimo riserbo. Ora, il leader di Forza Italia e la sua quasi moglie sono stati ripresi da Massimo Boldi, molto amico di Berlusconi, mentre i due si scambiano un bacio sulla bocca.

Il bacio tra Berlusconi e Marta Fascina diventa virale

Su Tik Tok sta impazzando il video che riprende Berlusconi e Marta Fascina mentre si scambiano un bacio sulla bocca. L’autore del video sembra essere Massimo Boldi che ironicamente grida alla coppia: “Con la lingua”. I due se la ridono ma il momento ripreso dall’amico regista e attore è stato ripreso sui social. L’origine del video è ignota, potrebbe essere stato prese dalle storie Instagram di Boldi.

In ogni caso ora è sul web e i commenti ironici e non si sprecano sul loro video. Nel frattempo i due piccioncini si stanno godendo una vacanza di famiglia in Sardegna. Ci sono Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri, l’ultimo nato Ettore Quinto e gli altri figli. Presenti anche Luigi Berlusconi con la sua compagna Federica e il figlio Emanuele Silvio. Tutta la famiglia ha passato dei giorni di relax a Sassari, a Porto Rotondo spensierata e sorridente. Presente naturalmente anche Marta Fascina, entrata a tutti gli effetti in famiglia.

