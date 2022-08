Nonostante la grande differenza d’età, lei e Silvio Berlusconi hanno visto sbocciare la passione: ecco chi è Marta Fascina, deputata di Forza Italia.

Giovane e molto bella, di certo Marta Fascina non passa inosservata. E in effetti di lei si è parlato molto, soprattutto in tempi più recenti, sia perché è una Deputata alla Camera e quindi ha una carriera in divenire, sia per la storia d’amore con Silvio Berlusconi. Ha iniziato la sua carriera in politica nel 2018, e poco dopo è finita al centro del gossip proprio. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco la biografia, la vita privata e le curiosità su di lei!

Chi è Marta Fascina: la scheda

Nome e cognome: Marta Antonia Fascina

Data e luogo di nascita: 9 gennaio 1990, Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Politica

Fidanzato: Silvio Berlusconi

Social: Instagram, Facebook

Marta Fascina, la biografia

Classe 1990, Marta Antonia Fascina è nata il 9 gennaio. Nonostante sia calabra di nascita, è cresciuta a Napoli e si è trasferita a Roma per proseguire gli studi. Ha frequentato l’Università La Sapienza, dove si è laureata in Lettere e Filosofia, poi ha dato inizio ad una breve ma soddisfacente carriera giornalistica.

Ha infatti collaborato con alcune testate giornalistiche italiane e poi ha lavorato come addetta stampa. In particolare, Marta è stata press officer and public relation specialist per l’AC Milan, lavoro per il quale si è trasferita a Milano. Nella primavera del 2018, iscrittasi nella lista di Forza Italia, è stata eletta deputata nella circoscrizione Campania 1.

La vita privata di Marta Fascina

Se poco sappiamo sulla biografia di Marta, ancor meno è quello che abbiamo scoperto sulla sua vita privata. La giovane è infatti estremamente riservata e, a quanto pare, non ama particolarmente i social. Ha un profilo Instagram dedicato esclusivamente alla sua attività politica, dal quale non emerge alcun indizio su ciò che accade nella sua sfera più intima.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi: la storia

Della sua vita sentimentale non si è mai parlato, fin quando – all’inizio del 2020 – è emersa un’indiscrezione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Pare infatti che Marta abbia fatto capitolare nientemeno che Silvio Berlusconi, leader del suo partito. Rumors che si sono rivelati corretti: tra i due è nato l’amore, nonostante la differenza d’età. E per la giovane Fascina, il Cavaliere avrebbe lasciato la sua storica fidanzata Francesca Pascale.

Nel febbraio 2022, inoltre, è stata lanciata la voce, da parte di Dagospia, che i due sarebbe stati in procinto di sposarsi. Poco dopo l’indiscrezione è stata smentita dallo stesso Berlusconi, ma una cerimonia si è svolta nel marzo dello stesso anno, ed è stata definita le “quasi nozze” della coppia. Infatti ci sarebbero state lo scambio delle fedi, ma niente di più che abbia un qualche valore legale.

5 curiosità su Marta Fascina

-Il Fatto Quotidiano ha svelato che già nel 2018 la ragazza era assidua frequentatrice delle serate a Palazzo Grazioli.

-In passato ha collaborato con Il Giornale.

-È tifosa del Milan.

-Ha la cover del cellulare con una foto di Berlusconi più giovane.

-È spuntato un video sui social, in particolare su TikTok, in cui i due si danno un bacio “con la lingua”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG