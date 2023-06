Dopo alcuni problemi di salute, l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è morto. Il Paese intero piange l’imprenditore che ha fatto tanto parlare di sè.

Silvio Berlusconi è morto. Dopo una vita fatta di vittorie, nel campo dell’imprenditoria e della politica ma anche di bufere che lo hanno coinvolto, ecco che è arrivata la triste notizia che lascia tutti sgomenti. Nell’ultimo periodo era stato spesso ricoverato al San Raffaele di Milano. In particolare nell’aprile del 2023 era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite che aveva aggravato la sua leucemia. Lì era rimasto 45 giorni. Poco tempo dopo, il 9 giugno, la notizia di un nuovo ricovero.

I primi grandi successi: l’edilizia e la televisione

L’ex Cavaliere ha collezionato innumerevoli successi sin da giovane, occupandosi dapprima di edilizia: già negli anni Sessanta era a capo di un’impresa co-fondata insieme al costruttore Piero Canali. A lui si attribuiscono i primi condomini costruiti a Brugherio – in provincia di Monza – nel 1965, da cui sono partite le successive costruzioni.

Silvio Berlusconi

Durante la metà degli anni Settanta l’imprenditore ha poi iniziato anche a interessarsi alle comunicazioni e ai media, acquisendo la televisione via cavo Telemilano. Dopo solo due anni, la trasformazione ha visto la nascita di Canale 5, una rete televisiva dal carattere nazionale e negli anni successivi l’acquisizione anche di Italia 1 e Rete4. Proprio in quel periodo si è venuto a creare un duopolio della televisione di Stato, con la Rai contrapposta al nuovo polo televisivo.

Infine, il vero e proprio concorrente televisivo della Rai è nato nel 1993, con la società multimediale Mediaset, fondata e gestita proprio da Silvio Berlusconi.

Berlusconi tra politica e bufere mediatiche

Negli anni Novanta è arrivato al picco della sua fortuna, divenendo Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1994. In seguito, grazie al suo successo, è riuscito a diventare il quinto uomo più ricco d’Italia – secondo la rivista Forbes – e il 190° più ricco del mondo nell’anno 2018. La politica è sempre stata il suo punto forte, venendolo in carica per numerosi mandati e senatore per quasi vent’anni.

Durante le candidature non sono però mancati i colpi di scena, non sempre positivi, che hanno visto Silvio Berlusconi all’interno di boom mediatici. Tra questi le varie presunti relazioni con l’ambiente malavitoso della mafia, così come gli scandali più delicati, come il caso Ruby.

In seguito ai numerosi scandali, nel 2013 gli è stata revocata la carica di parlamentare – in base ad una decisione del Senato – a causa della condanna per frode fiscale imputatagli nello stesso anno.

