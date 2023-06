Gianni Ippoliti ha rotto il silenzio sull’alterco da lui avuto con Tiberio Timperi in diretta tv. Il retroscena inedito.

A Uno Mattina Gianni Ippoliti ha avuto un battibecco con il conduttore Tiberio Timperi e, a seguire, lui stesso si è sfogato in merito alla questione, gettando altra legna sul fuoco.

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”, ha tuonato all’AdnKronos.

Tiberio Timperi

Gianni Ippoliti contro Tiberio Timperi: lo sfogo

Gianni Ippoliti è tornato a parlare delle motivazioni che lo hanno spinto ad avere un battibecco con Tiberio Timperi a Uno Mattina e si è sfogato con AdnKronos affermando:

“Io non so perché ci sia stata questa reazione, i momenti della mia rassegna fanno picchi di ascolti, faccio tutto da solo, non ho il gobbo, creo da solo la mia scaletta. Vorrei solo continuare a farla al meglio, ma per farlo devo avere vicino qualcuno che mi supporta”. In tanti si chiedono se Timperi replicherà alle parole del volto tv e se la questione avrà ulteriori sviluppi, ma al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e il conduttore non ha ancora replicato al collega.

