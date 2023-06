Sandra Milo ha postato sui social delle foto che la ritraggono in costume a 90 anni, ed è stata travolta da una vera e propria bufera.

Una valanga di critiche ha travolto Sandra Milo che, in queste ore, ha pubblicato sui social alcune foto in cui è ritratta in costume.

“A 90 anni lei dovrebbe fare solo l’anziana e non essere un’egocentrica, tutta rifatta e piena di filtri”, ha scritto un hater, a cui l’attrice ha replicato: “La vecchiaia se vissuta bene, è una gran bella stagione della vita. Mi preme dire che non solo la terza età non è una condizione da subìre passivamente o da nascondere come fosse una vergogna né l’anticamera della morte ma solo una fase della vita che ognuno di noi attraversa con spirito più o meno vivace”.

Sandra Milo: le foto in costume

Sandra Milo ha posato per un servizio fotografico in costume da bagno e sui social si è vista costretta a replicare alle numerose polemiche da parte degli haters.

L’attrice ha difeso il suo diritto a mostrare sé stessa e il proprio corpo nonostante i suoi 90 anni d’età, e polemiche simili l’hanno investita qualche tempo fa anche per un scatto che la ritraeva completamente senza veli. L’attrice si era difesa anche in quel caso dalle numerose polemiche nei suoi confronti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG