Litigio in diretta tv e imbarazzo a Uno Mattina in Famiglia con Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi protagonisti. Cosa è successo.

Un episodio che nessuno si sarebbe aspettato nel corso di Uno Mattina in Famiglia su Rai 1 questa domenica. Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi si sono ritrovati a discutere in diretta tv con tanto di imbarazzo generale in studio. Poi, il primo ha lasciato lo studio tra lo stupore di tutti. Vediamo meglio cosa è successo.

Lite in diretta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

Tiberio Timperi

Tutto è iniziato durante la diretta di Uno Mattina in Famiglia con la rassegna stampa a cura di Gianni Ippoliti. L’uomo stava parlando di un articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A quel punto è arrivata l’inaspettata reazione del conduttore Tiberio Timperi che, a quanto pare, ha iniziato a sbuffare.

Un gesto che non è piaciuto al collega: “Dimmi Tiberio, vedo che sbuffi”. La risposta: “Niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo”.

Dal canto suo Ippoliti ha insistito: “No dai, parliamone ora subito in diretta. Dimmi. Non mi muovo. Vengo e ti faccio un massaggio così mi dici cosa volevi dire”. Timperi ha replicato ancora: “Non ci penso proprio”.

A questo punto, però, con sorpresa di tutti i presenti, comprese Monica Setta e Ingrid Muccitelli, Ippoliti ha davvero lasciato lo studio: “Io allora finisco qui la rassegna”.

Timperi imbarazzato ha detto: “Cosa dobbiamo fare? Bene. Adesso?”.

“Sbuffate, continuate a sbuffare, buona giornata”, ha chiuso Ippoliti.

Di seguito anche un post Twitter di Giuseppe Candela con l’episodio avvenuto in diretta tv:

Scontro Timperi-Ippoliti. Cambiano i protagonisti ma non il programma. Che bel clima… #unomattinainfamiglia pic.twitter.com/EvRCWwZDjM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG