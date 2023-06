Sempre molto diretta, Elenoire Ferruzzi ha detto la sua sul Pride a Roma e le due madrine Paola & Chiara senza risparmiare un commento…

Ha fatto molto parlare il Pride a Roma anche in tv e tra protagonisti dello spettacolo Se nelle scorse giornate erano state Arisa e Paola Iezzi a prendersi la scena, adesso è Elenoire Ferruzzi che ha voluto dire la sua sulla scelta delle madrine, Paola & Chiara appunto.

Elenoire Ferruzzi e le parole sul Pride a Roma

Elenoire Ferruzzi

Tutto nasce su Instagram dove la Ferruzzi, ex GF e nota stra transgender, ha scritto: “Le madrine dei Pride sono donne eterosessuali. NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE”.

Una frase che sembrava essere contro Paola & Chiara e in generale proprio la scelta di affidare un ruolo chiave a due donne etero. Le parole di Elenoire avevano quindi generato una serie di commenti non certo positivi che hanno reso necessario un passo indietro dell’ex concorrente del Gf o, per lo meno, una precisazione.

In un altro post, la Ferruzzi ha scritto: “Voglio assolutamente specificare una cosa molto importante, il post precedente non è assolutamente rivolto a Paola e Chiara che amo molto. Ho un bellissimo rapporto con Paola ed è una mia cara amica e oltretutto abbiamo già condiviso dei Pride assieme”.

Ma allora cosa voleva dire? Nel continuo del messaggio ecco la spiegazione: “È riferito ad altre persone donne o uomini eterosessuali che siano, che non hanno mai speso una parola nei nostri confronti, vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi perché credetemi che i soldi li prendono. E comunque nulla di personale con nessuno, anche con questi ultimi la colpa non è loro ma bensì degli organizzatori. Finitela sempre di travisate tutto volutamente grazie. Altrimenti torniamo sempre lì, i nostri peggior nemici siamo noi stessi”.

Tra i commenti quello di Paola Iezzi: “Amore non avevi bisogno di specificare nulla. Sai che ti amiamo e che tu ami noi. Viva el amor!”.

Di seguito anche i post Instagram dell’ex Grande Fratello Vip:

