Botta e risposta con tanto di gestaccio tra Arisa e Paola Iezzi. Tutta colpa di una recente intervista sui diritti LGBTQ+.

Scintille tra Arisa e Paola Iezzi del duo Paola & Chiara. Tutta colpa della famosa intervista rilasciata dalla prof di Amici a La Confessione quando aveva parlato dei diritti LGBTQ+ e di Giorgia Meloni. La Iezzi ha avuto parole non certo carine verso la collega che, a sua volta, ha deciso di replicare lasciando sfuggire pure un gestaccio…

Arisa sbotta contro Paola Iezzi e fa un gestaccio

Arisa

“Non recrimino Rosalba per quello che ha fatto, detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non giudico quello che lei ha detto, chiaramente non sono d’accordo con quello che lei ha detto, ma esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di Arisa”. Sono state queste alcune della parole di Paola Iezzi verso la collega nel corso della conferenza stampa del Roma Pride di cui è madrina.

Immediata anche la replica social della collega e prof di Amici: “Ti ho sempre seguita, stimata. Mi dispiace tanto sentire queste parole, vederti parlare così di me senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità LGBTQ+ nonostante la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto attraversando per questo argomento. Io lo avrei fatto, avrei cercato il buono, di mettere pace”.

Dal canto suo Arisa ha proseguito nelle sue stories Instagram spiegando che avrebbe evitato di infangare colleghi e che Paola ha fatto proprio questo: “Tu ti sarai presa applausi mentre infamavi una tua collega, dicendo cose non vere, non reali, anzi te lo assicuro, non sono vere. Mi piacerebbe che tu avessi visto l’intervista perché altrimenti avresti detto che sono a favore dei matrimoni e delle adozioni tra persone dello stesso sesso. Questo fa di me comunque una persona che sostiene i diritti LGBTQ+ cara, quindi dovresti informarti”.

E ancora: “Non ho self confidence, mmmh, vediamo. Ho paura di non lavorare, no, forse tu hai paura, perciò sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito, di niente. Io amo senza paletti e dico anche di no, perché amare significa dire anche di no”. E per concludere al “meglio”… ecco il doppio dito medio alla collega (forse più alla situazione) che sicuramente farà discutere con finale: “Se mi incontri per strada non mi salutare, l’ipocrisia mi fa schifo. La gente ipocrita mi fa schifo […]”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG