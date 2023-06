Sta vivendo la sua prima gravidanza e affronta quindi paure e dubbi. Diletta Leotta si racconta in modo divertente su Radio 105.

Solare e bellissima. Diletta Leotta ha dato vita ad una simpatica intervista in Radio, su 105 take away, rispondendo all’amico Daniele Battaglia alle domande sulla gravidanza e non solo. Il volto DAZN, in dolce attesa insieme al compagno Karius, ha raccontato tra serio e faceto come sta affrontando questi mesi da futura mamma.

Diletta Leotta e la gravidanza: paure e rapporti intimi

Diletta Leotta

Rispondendo, come detto, ad alcune domande di Battaglia a proposito della gravidanza e futura maternità, la Leotta ha ammesso di avere “tantissime paure”. Poi facendo qualche esempio: “Mi domando ‘ce la farò? Sarò all’altezza di tutto questo?'”.

Ma non solo. Le domande si sono fatte più piccanti e intime. E proprio a proposito dei rapporti sotto le lenzuola, Battaglia e la bella Diletta hanno scherzato sulle posizioni: “Sopra no, perché fai fatica”, ha detto il conduttore. Dal canto suo la donna ha detto: “Dipende dalle dimensioni… ovviamente della pancia! Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”.

Ricordiamo che la figlia di Karius e della Leotta dovrebbe nascere ad agosto, forse persino nel giorno del compleanno della futura mamma.

Di seguito anche il post Instagram di Radio 105 con l’intervista e il grande senso dell’umorismo di entrambi i due conduttori:

