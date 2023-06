Un “segui”, forse, tolto e i rumors di una crisi subito dietro l’angolo. Ecco come stanno le cose tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Questione di social e di un probabile “miss click”. Niente di più tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, nelle scorse ore, avevano fatto preoccupare i fan. In molti hanno affermato che il ragazzo avesse smesso di seguire la compagna su Instagram. Probabilmente un errore o anche solo un malfunzionamento della piattaforma dato che ora il “segui” c’è e si vede. Chi lo sa. Ad ogni modo la verità è venuta subito a galla con la risposta “indiretta” dei due interessati.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: come stanno le cose

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Come detto, alcune ore fa, c’è stato un piccolo giallo tra i Basciagoni. Alessandro sembrava aver smesso di seguire Sophie su Instagram. Un fatto decisamente strano anche considerando che i due sono super felici e innamorati, specie ora che hanno accolto la loro piccola Celine.

Per chiarire subito la questione, non che ci fosse bisogno dato che il “segui” come detto, è ora ben visibile, Basciano ha condiviso una storia nella quale è inquadrata proprio la sua dolce metà mentre spinge il passeggino con la piccola da poco venuta al mondo. Un gesto che è stato più che sufficiente per spazzare via i dubbi su una presunta loro crisi.

I Basciagoni sembrano assolutamente felici e contenti. Nessuna crisi o giallo. Tutto solo una questione di social…

