Coppie scoppiate, amicizie finite, ma anche scoop e tanto altro. Tante notizie negli ultimi giorni: vediamo i migliori gossip della settimana.

La separazione illustre tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata senza dubbio una delle notizie bomba degli ultimi giorni ma non sono mancate altre rotture, come quella tra Damiano David e Giorgia Soleri così come come la pesante lite a distanza tra Fedez e Luis Sal a proposito del loro podcast Muschio Selvaggio. Insomma, i gossip della settimana dal 5 al 9 giugno 2023 sono stati davvero parecchi. Vediamoli nel dettaglio.

I gossip della settimana: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati

La notizia bomba della settimana è senza dubbio la separazione annunciata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due volti televisivi hanno scelto un’intervista a Vanity Fair per dire a tutti di essersi lasciati. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, alcune delle parole della coppia e, in questo caso della Bruganelli.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Vanity Fair dedicata alla ormai ex coppia:

Botta e risposta tra Fedez e Luis Sal per Muschio Selvaggio

Da una rottura sentimentale ad una professionale. Caos tra Fedez e Luis Sal per il loro podcast Muschio Selvaggio. Il rapper aveva fatto chiarezza, secondo lui, sull’addio dell’amico dal loro progetto, ma lo youtuber ha replicato duramente dando vita ad un botta e risposta senza esclusione di colpi.

Amadeus dice addio a Sanremo

Un po’ di spettacolo con Amadeus che dopo le tante chiacchiere sul suo futuro in Rai ha fatto chiarezza a proposito di Sanremo 2024. Per il conduttore e direttore artistico, pare proprio che la prossima edizione del Festival sarà l’ultima. “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”, alcune delle sue parole.

Fedez e Morgan, scintille pre X Factor

In mezzo alla settimana c’è stato anche un altro botta e risposta che ha coinvolto ancora Fedez. Questa volta contro Morgan. I due saranno giudici a X Factor e il rapper aveva palesato una certa “paura” verso la poca professionalità del collega. Da qui la risposta dell’ex Bluvertigo che ha usato termini come “gattino” per dire la sua al giovane artista.

Gli altri gossip della settimana: Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati

Settimana tormentata, come detto, in chiave amori. Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri si sono lasciati. I due sono stati “obbligati” ad annunciare la fine della loro storia dopo un video in cui l’uomo baciava un’altra donna.

In realtà, poi, per stessa ammissione della Soleri, i due erano, di fatto, una coppia non monogama ma questo non ha impedito ai due di lasciarsi…

Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele

Infine, ma solo in ordine temporale, ecco l’apprensione per la salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato ricoverato al San Raffaele, di nuovo, per dei controlli.

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”, le parole dei medici che lo seguono Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

