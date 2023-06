Due mesi dopo l’addio di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio, lo youtuber spiega le ragioni del suo allontanamento professionale da Fedez.

Arriva la risposta di Luis Sal alle dichiarazioni rilasciate solo qualche giorno fa da Fedez, relative all’assenza di Luis da Muschio Selvaggio. “Eccomi qui. Iniziamo a far chiarezza.” Luis Sal inizia così il video pubblicato sul suo canale YouTube, dove ha deciso di rompere il silenzio e parlare della situazione con Fedez. Da tempo si sentono voci che parlano dell’allontanamento tra il marito di Chiara Ferragni e lo youtuber che conducevano insieme il podcast Muschio Selvaggio.

“Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo”: afferma Luis Sal.

Fedez

Le accuse shock contro Fedez

“Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l’assenza con un testo concordato. Ti pago, con l’obbligo di riservatezza, e ti compro il tuo 50%“: questa la richiesta che secondo Luis Sal gli avrebbe fatto Fedez. Ma dopo aver ricevuto il rifiuto di Luis, Fedez avrebbe risposto: “Pagami i danni creati dalla tua assenza”.

“E quindi ora mi trovo a dovermi difendere pubblicamente da un giochino che Fedez è molto bravo a fare, a cui non voglio giocare” afferma Luis aggiungendo: “Pubblico qui questo video perchè voglio che il pubblico di Muschio sappia, Federico non sa che sto pubblicando questo video. Ma questo è anche il mio canale. E mi spiace perché questo progetto era tanto mio quanto suo e avrei continuato volentieri, se non mi fosse stato reso così difficile. Avrei continuato se fossero state rispettate le mie idee”.

