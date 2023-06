Dopo settimane di speculazioni, Fedez ha chiarito una volta per tutti i motivi dietro al suo litigio con Luis Sal: ecco cosa è successo.

Erano ormai diverse settimane che Fedez e Luis Sal non erano più insieme a Muschio Selvaggio, podcast che conducevano insieme dal 2020. In moltissimi si erano chiesti che fine avesse fatto lo youtuber e se mai sarebbe tornato. Nelle scorse ore, Fedez ha spiegato in un video la verità sulla fine del loro rapporto di amicizia e lavorativo.

Fedez, la verità sul litigio con Luis Sal

Che tra Fedez e Luis Sal ci fosse qualche problema si era ormai capito da tempo. I due non si sono più mostrati insieme sui social e sopratutto lo youtuber era sparito dalla conduzione di Muschio Selvaggio senza una motivazione.

Fedez ha voluto parlare una volta per tutte della situazione, pubblicando un video sul canale ufficiale del podcast: “Dopo l’esperienza di Sanremo abbiamo avuto un confronto molto acceso e abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire come stavano le cose. Alla fine della settimana Luis mi ha fatto sapere che non sarebbe più tornato a ‘Muschio selvaggio’ e io non l’ho presa bene. Oltretutto mi è stato impedito fino a oggi di raccontare come stavano le cose danneggiando di fatto il podcast”.

All’origine del loro litigio, quindi, ci sarebbe l’esperienza di Sanremo (a cui Luis si sarebbe inizialmente opposto), che il rapper commenta così: “E’ stata una parentesi molto impegnativa, complicata, caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top. E alla fine di questo progetto c’è stata una discussione lavorativa”.

Una decisione, quella di Luis, che per Fedez è stato un fulmine a ciel sereno contando che poco tempo fa avevano anche fondato una società insieme. Inoltre questa situazione ha fortemente danneggiato il podcast, fa sapere il rapper: “Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato. Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format. Come? Molto semplicemente è diventato sempre più problematico reperire ospiti. Perché sotto la sezione commenti, chiunque venisse, si parlava quasi ed esclusivamente di Luis e non dell’ospite. Se chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili, non sono contente se poi nei commenti si parla solo di altro.”

