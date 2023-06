La scuola di Leone ha organizzato una festa e Fedez si è distinto dagli altri papà, rigorosamente in giacca e cravatta, per il suo outfit.

Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato ad una festa organizzata dalla scuola di Leone, la St. Louis School a Milano, un campus bilingue italiano-inglese. Il rapper ha voluto mostrare sui social il suo outfit per l’evento, completamente diverso da quello di tutti gli altri papà.

Fedez, l’outfit alla scuola di Leone

In occasione della fine dell’anno scolastica, la scuola di Leone ha organizzato una festa a tema Hawaii e Fedez e Chiara Ferragni hanno mostrato diversi scatti della serata sui social. Il rapper ha voluto inoltre mostrare ai suoi followers l’outfit scelto per la festa, ovvero bermuda di jeans, canottiera nera e crocs ai piedi.

Un look decisamente diverso da quello di tutti gli altri papà, che hanno optato per un elegante giacca e cravatta. Il rapper invece ha puntato sulla comodità e ha scelto un outfit completamente nel suo stile.

Fedez, nelle storie, scherza insieme a Chiara e Leone, dicendo di confondersi tra i giovani: “Tutti gli altri papà sono in giacca e cravatta, io invece mi confondo con la gioventù: vi faccio vedere il mio look”. Il più divertito dalla situazione è sicuramente il piccolo Leo, che si mostra in video ridendo per il look del papà. Insomma, una festa che Leone non dimenticherà…e forse neanche gli altri genitori!

