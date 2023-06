I vertici Mediaset sembrano non apprezzare la conduzione di Ilary Blasi e il programma potrebbe essere sempre più a rischio.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi non sta facendo faville. Tra naufraghi che si sono ritirati a causa di problemi di salute e un cast che interessa poco al pubblico, gli ascolti del programma preoccupano i vertici Mediaset. Oltre a questo, a peggiorare la situazione ci sarebbe anche l’atteggiamento di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, la conduzione di Ilary Blasi

Già negli scorsi giorni il settimanale Nuovo Tv aveva parlato di un possibile cambio di palinsesto per Mediaset, che vorrebbe sostituire L’Isola con La Talpa. Nelle ultime ore si è tornato a parlare della faccenda e sembra proprio che uno dei motivi principali di questo cambio di rotta sia il modo di condurre di Ilary Blasi.

La conduttrice, infatti, ripete spesso durante la puntata di quanto vorrebbe andare a casa a dormire il prima possibile, segno di un’edizione noiosa anche per lei stessa. Ovviamente il suo turno è sempre ironico ma questo non giova al programma e Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe molto infastidito da queste uscite della Blasi.

Il programma è molto dispendioso per Mediaset e questa edizione non sta portando a casa i risultati sperati. Che sia un segnale che presto L’Isola chiuderà i battenti? Per il momento non è chiaro cosa succederà, ma la conduzione di Ilary Blasi per questa e per le prossime edizione del programma è molto a rischio.

