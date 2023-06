Dopo un’assenza prolungata dai social, Meghan Markle potrebbe tornare in grande stile e diventare l’influencer più pagata al mondo.

Il grande ritorno sui social di Meghan Markle e un possibile futuro, di fatto, da influencer. Sono queste le ultime indiscrezioni sulla Duchessa di Sussex che potrebbe diventare la donna più pagata del mondo in termini di valutazione dei suoi futuri post su Instagram. Vediamo quanto potrebbe andare a guadagnare.

Meghan Markle può diventare l’influencer più pagata al mondo

Meghan Markle

Dopo i documentari, le interviste, il podcast e il libro di Harry, adesso tocca a Meghan dire la sua. La donna potrebbe farlo con un gran ritorno sui social, magari su Instagram dove starebbe pensando di tornare con l’apertura di un nuovo account da affiancare a quello usato per le comunicazioni ufficiali, e fermo da tempo, @sussexroyal.

Secondo quanto si apprende dal Times, la duchessa di Sussex avrebbe accettato di tornare sui social per avere la possibilità di comunicare senza filtri con il mondo esterno anche per cercare di riconquistare, almeno in parte, il gradimento di fan e seguaci, anche del Regno Unito, dopo i noti dissapori con la Famiglia Reale.

Ma il dato che balza subito all’occhio è quello economico. Pare, infatti, che la Markle potrebbe diventare l’influencer più pagata del mondo con la valutazione dei suoi post che si aggirerebbe attorno ai 300 mila euro a contenuto.

“Sarà l’influencer più pagata al mondo”, ha precisato al Times Alison Bringé, analista della società di performance di Launchmetrics. Staremo a vedere se sarà davvero così.

Di seguito anche un post Instagram della donna col Principe Harry:

