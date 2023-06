Tradimento o no? Il dubbio dei fan e la risposta di Damiano David che dopo un video virale spiega di essersi lasciato con la Soleri.

Sarà lui oppure no? La risposta l’ha data lo stesso Damiano David diventato virale sul web per un video in cui un uomo, che sembra essere il frontman dei Maneskin, baciava una donna, non Giorgia Soleri.

Dopo i dubbi dei fan, ecco anche la verità, arrivata proprio a seguito del filmato. Il cantante e la fidanzata storica, ormai, si sono lasciati.

Damiano David ha tradito Giorgia Soleri? Il video e la spiegazione

Damiano e Giorgia Soleri sono da tempo tra le coppie più seguite dello spettacolo e del web ed è anche per questo che dopo la diffusione di un video in cui si vede un uomo che sembra essere proprio il frontman dei Maneskin si è generato il caos.

Diversi utenti hanno condiviso un filmato nel quale si vede un ragazzo, capello rasato e biondo ossigenato (il look proprio di David) baciare una donna in una discoteca o comunque in un locale con della musica.

La donna in questione, per l’appunto, non è la Soleri ed ecco perché in tantissimi hanno scritto: “Ma l’ha tradita? Ma è lui?”.

La ragazza in questione potrebbe essere, secondo i più esperti, l’amica del gruppo e dello stesso David, Martina Taglienti.

A confermare che l’uomo del video è proprio Damiano è stato il diretto interessato che ha annunciato la fine della sua storia con la Soleri: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Di seguito anche il post Twitter di utente con le immagini in discussione:

No scusate ma è Damiano dei Maneskin ?!



💀



pic.twitter.com/fQB0ygfrlz — Laly ✨❤️‍🩹 (@Laly_91_) June 8, 2023

