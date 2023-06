Era assente dai social da oltre un anno. Adesso, una nota ex tronista di Uomini e Donne è riapparsa con… 20 kg in meno.

Una pausa dai social di oltre un anno, poi ecco una storia Instagram che annuncia il “cambiamento” in meglio della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, è tornata a farsi vedere, brevemente, per raccontare quanto vissuto in questo periodo di assenza che l’ha vista perdere anche 20 kg.

Uomini e Donne, ex tronista torna sui social dopo un anno

Il suo ultimo post social risale a marzo, ma nelle scorse ore su Instagram l’ex volto di Uomini e Donne Veronica Burchielli è tornata a mostrarsi raccontando quanto vissuto nell’ultimo anno.

“La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno”, ha raccontato la donna. “l fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno. Ho perso quasi 20 kg”.

A chi le ha poi domandato se la sua assenza fosse dovuta proprio al fisico e, di conseguenza, il ritorno fosse a seguito del dimagrimento, la donna ha replicato: “Il dimagrimento è stata una conseguenza del tempo. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé. Se vi accorgete di vivere una giornata no, fate qualcosa di diverso dal solito. Sono tanto felice ora”.

Di seguito anche quello che era stato il suo ultimo post Instagram oltre un anno fa:

