Solo, in auto, ad attendere. Una notte da “abbandonato” sulla sua vettura per Fabio Fazio che sui social ha raccontato alcuni momenti vissuti a causa della figlia, o meglio, della festa di fine anno della sua Caterina. Il conduttore si è mostrato in un simpatico filmato in cui, di fatto, cercava il sostegno di altri genitori che, sicuramente, non sono nuovo a certe situazioni.

Fabio Fazio, notte d’attesa in auto: il racconto

Il racconto molto curioso di Fazio parte da un filmato girato in macchina, in solitaria: “Sono fermo, in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare la figlia”, ha spiegato il presentatore.

Entrando poi nei dettagli della sua notte: “Sono a 35 minuti di attesa, ma non c’è neanche da lamentarsi perché è tutto normale. Ci sono altre tre macchine parcheggiate dall’altra parte della strada. Ci sono due padri e una madre che aspettano a loro volta ed è evidente che siamo tutti nella stessa situazione”.

Da qui anche una riflessione da papà e in generale da genitori: “Non possiamo chiamare, è proibito perché diamo l’idea di stare in ansia e non sta bene, quindi dobbiamo aspettare sorridenti. Questo è. Non esce nessuno, niente. Benissimo…”, ha concluso sospirando Fazio.

Sotto al suo filmato, tantissimi altri genitori che gli hanno mostrato solidarietà e che, allo stesso tempo, lo hanno messo in guardia anche per quanto la figlia crescerà e potrebbe, alle volte, persino non fare rientro a casa per stare con gli amici.

