La nota showgirl Stefania Orlando si prende una pausa e dice addio, per ora, ai social. Il messaggio ai fan e il motivo.

Nelle scorse ore l’annuncio terribile della perdita della sua Margot, ora Stefania Orlando fa sapere a tutti i seguaci di Instagram di aver bisogno di un periodo per sé, per metabolizzare il lutto e tornare a vivere serenamente. La showgirl ha spiegato le sue emozioni in questo momento, comunicando appunto di volersi assentare dai social.

Stefania Orlando via dai social: le parole

Stefania Orlando

Se nelle scorse ore la bella Stefania aveva spiegato quanto fosse legata alla cagnolina che aveva ben 19 anni, pare abbastanza chiaro come per lei questi giorni non devono essere stati molto semplici. Ecco perché il commento e l’annuncio della pausa dai social sarà sicuramente accolto con grande comprensione da parte dei fan.

“Grazie a tutte e a tutti per i tanti messaggi di conforto, vicinanza e affetto che mi state mandando”, ha esordito la Orlando. “Mi accorgo in questo triste momento che la mia Margot non era amata solo da me, ma da tutti/e voi. Mi chiedete come sto ma non è facile descrivere il mio stato d’animo, sto cercando di metabolizzare e ancora non mi sento pronta ad interagire su Instagram come prima, aspetterò qualche giorno per poter essere più forte e più serena. Anche io, come tutti voi, ho le mie fragilità. Vi voglio bene, grazie per esserci sempre, oggi più che mai”.

Di seguito, invece, quello che era stato il post Instagram per dire addio alla sua cagnolina Margot:

Riproduzione riservata © 2023 - DG