Tanti auguri a Chanel Totti che ha festeggiato in queste ore i 17 anni. Non sono mancati i messaggi di mamma Ilary Blasi e di papà Francesco.

Anche la dedica per il compleanno della figlia potrebbe essere stato un modo per “sfidarsi” da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia non ha fatto mancare gli auguri alla “piccola” Chanel che ha festeggiato in queste ore i suoi 17 anni. In tanti hanno, però, notato un dettaglio particolare nei rispettivi messaggi di mamma e papà.

Blasi-Totti, gli auguri a Chanel per il compleanno

Ilary Blasi

“Tanti auguri amore mio”, sono queste le parole usate da mamma Ilary per festeggiare i 17 anni di sua figlia Chanel. Una frase accompagnata da un cuore e uno scatto della ragazzina in tenerissima età. La conduttrice non ha fatto mancare una bella dedica a sua figlia e lo stesso ha fatto, poco prima, anche papà Francesco. L’ex capitano della Roma, infatti, allo stesso modo dell’ex moglie, allo scoccare della mezzanotte aveva condiviso un post con una foto sua e della ragazzina con scritto: “Auguri amore mio buon compleanno… 17”. Anche nelle stories, il Pupone ha voluto rimarcare gli auguri con uno altro scatto.

Fin qui nulla di particolare se non fosse che in tanti hanno notato la somiglianza degli auguri da parte dei genitori. Entrambi, infatti, hanno scelto, come prima cosa, una foto della figlia da piccola piuttosto che una recente, quasi a voler “gareggiare” tra loro nella ricerca dello scatto del passato migliore. Che ci sia stato un pizzico di “rivalità” anche in questo caso? Chi lo sa.

Di seguito anche un post Instagram che l’ex capitano della Roma ha voluto dedicare alla figlia:

La torta e le foto

Sempre su Instagram, poi, è stata la stessa Chanel a mostrare alcuni momenti di festa in questo giorno speciale. La ragazza ha fatto vedere come ha festeggiato il compleanno, con una torta e una cena in ristorante. Sul proprio profilo, anche alcuni contenuti video e delle immagini che hanno ricevuto moltissime interazioni tra cui, ancora, quella di papà Francesco che ha scritto: “Auguri amore”, con tanto di cuore.