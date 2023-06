Dopo la frecciatina ricevuta dal rapper Fedez nei giorni scorsi, Morgan ha deciso di replicare tramite social.

La nuova edizione di X Factor non è ancora cominciata e sembra già che Morgan sia ai ferri corti con un altro giudice, ossia Fedez. Nei giorni scorsi il rapper aveva scagliato una frecciatina contro il collega e la sua mancata puntualità, e nelle ultime ore Morgan ha replicato contro di lui via social scrivendo:

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”, e ancora: “Chi è che fa il presuntuoso qui, io? Ma mica l’ho chiamato in causa io. Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare. Il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella merda quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto”.

Morgan contro Fedez

Morgan non è tipo da mandarle a dire e infatti nelle ultime ore ha replicato contro Fedez, che sarà presto con lui tra i giudici della nuova edizione di X Factor. Morgan ha anche scagliato un’ulteriore bordata al rapper quando un suo fan lo ha paragonato a una “zecca”. “Una zecca no, diciamo un gattino“, ha risposto Morgan. Alle sue parole seguirà un’ulteriore replica da parte di Fedez?

I fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori tensioni a X Factor.

