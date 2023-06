Papa Francesco sarebbe stato nuovamente ricoverato al Gemelli, dove nelle prossime ore dovrà subire un intervento all’intestino.

Le fonti ufficiali della sala stampa Vaticana hanno fatto sapere che, nelle prime ore del pomeriggio del 7 giugno, Papa Francesco dovrà subire un intervento all’intestino in anestesia locale.

“L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla sala stampa.

Papa Francesco: l’intervento all’intestino

Dopo l’ultimo ricovero risalente ad alcune settimane fa (e dovuto ad alcuni problemi respiratori) il Pontefice è stato nuovamente ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dove nelle prossime ore dovrà subire un delicato intervento.

La sala stampa vaticana ha fatto sapere anche che la sua degenza in ospedale durerà per alcuni giorni, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. In tanti sono in apprensione per le condizioni del pontefice, ma nella nota diffuso dal Vaticano si legge che, dopo l’intervento, Papa Francesco dovrebbe riuscire a riprendersi completamente.

