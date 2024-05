Emily Ratajkowski sfoggia un look audace al MET Gala 2024, lasciando poco all’immaginazione sul red carpet del Metropolitan Museum of Art.

Il MET Gala 2024 ha regalato uno spettacolo di trasparenze e audacia sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. Celebrità provenienti da ogni angolo del mondo hanno sfoggiato look eccentrici e audaci, ma è stato l’abito di Emily Ratajkowski a catturare l’attenzione di tutti.

La modella e influencer ha fatto la sua comparsa con un abito d’archivio Versace, caratterizzato da una cascata di cristalli che lasciava poco all’immaginazione. La sua scelta di stile ha sicuramente stregato gli spettatori presenti alla prestigiosa serata, confermando il suo status di icona di moda audace e senza paura di osare.

Emily Ratajkowski e le altre star che hanno sfidato la censura

Ma Emily Ratajkowski non è stata l’unica a fare parlare di sé con trasparenze e sensualità. Jennifer Lopez ha incantato con un abito su misura effetto nude di Schiaparelli Haute Couture, mentre Rita Ora ha fatto scalpore con una tuta aderente color carne, completata da un drappeggio di fili di perle.

Emily Ratajkowski

Il tema “The Garden Of Time – Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” ha ispirato una sfilata di creatività e originalità, con star del calibro di Rihanna e Shakira che hanno abbracciato l’eclettismo dell’evento.

I look più eccentrici del MET Gala 2024

Oltre a Emily Ratajkowski e J-Lo, anche Dua Lipa e Kendall Jenner hanno fatto la loro comparsa con abiti che giocavano sull’effetto ‘vedo-non-vedo’, confermando la tendenza delle trasparenze e dell’esibizione della sensualità con classe e stile.

Il MET Gala 2024 ha ancora una volta dimostrato di essere il palcoscenico perfetto per esplorare i confini dell’audacia e della moda, con Emily Ratajkowski e altre celebrità che hanno saputo incantare e sorprendere con il loro coraggio e la loro creatività.