Chiara Ferragni spegne 37 candeline e per la prima volta festeggia il compleanno senza Fedez. Nel post social la frecciatina all’ex marito!

Oggi, martedì 7 maggio, Chiara Ferragni compie 37 anni e festeggia per la prima volta dopo anni senza il marito Fedez. Questo sarà un compleanno molto diverso per l’influencer che si ritrova nel pieno di una crisi d’immagine e nel mezzo di una dura separazione.

Non mancano i post con torte, candeline e gli immancabili figli, Leone e Vittoria, ma di certo i follower dell’imprenditrice digitale non si aspettavano di trovare anche una frecciatina all’ex marito. Ecco che cosa ha scritto Chiara.

Chiara Ferragni contro gli haters: “Pochi cercano di ferire”

Nella mattina del suo compleanno, Chiara Ferragni ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui festeggia insieme ai figli. Nel post si legge: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita“.

Un chiaro riferimento al periodo difficile che sta vivendo, sempre al centro delle polemiche e del caos giudiziario e alle prese con una difficile separazione da Fedez.

Chiara Ferragni: il primo compleanno senza il marito

Per l’influencer è il primo anno dopo tanto tempo che trascorre il compleanno senza il marito Fedez. Una grossa novità che è molto significativa non solo per lei, ma anche per i suoi figli.

Il rapper, ieri presente al processo in cui è imputato per calunnia, non ha rilasciato alcun commento in merito alla giornata di compleanno di Chiara. La procura, al termine del colloquio, ha richiesto il suo proscioglimento, ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sulla sua posizione.