Colpo di scena a L’Isola dei Famosi? Dopo l’addio, possibili novità pazzesche per Ilary Blasi che sarebbe pronta a tornare al timone.

L’edizione 2024 de L’isola dei Famosi non decolla e al netto di una buona conduzione da parte di Vladimir Luxuria c’è già chi starebbe rimpiangendo Ilary Blasi che ha detto addio proprio da questa stagione allo show. In questo senso, le ultime indiscrezioni vorrebbero proprio l’ex moglie di Francesco Totti pronta a tornare al comando del reality di Canale 5…

Ilary Blasi torna a L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Sono davvero importanti le indiscrezioni che stanno arrivando nelle ultime a proposito del futuro de L’Isola e della conduttrice Ilary Blasi. Come riportato da TvBlog “si vocifera infatti di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast”. Il media ha dato anche qualche informazione in più: “Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’Isola dei Famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi”.

Al momento, va precisato, si tratta solo di rumors ma è molto probabile che nelle prossime settimane possano esserci conferme o smentite in tal senso. Certo è che l’ultima edizione del reality non sta dando particolari soddisfazioni in termini di ascolti e, anche per questo, si sta cercando di andare ai ripari, almeno per il prossimo anno.

Il flop negli ascolti

La situazione legata a L’Isola, in relazione agli ascolti, è stata evidente fin dalle prime puntate. Lo share è andato al ribasso e la puntata del 6 maggio 2024 è stata la conferma del “flop” di questa annata. Il programma condotto da Vladimir Luxuria, infatti, ha registrato un calo ulteriore rispetto alle altre dirette. Il reality è stato seguito solo da 2.040.000 spettatori con il 15.8% di share.

