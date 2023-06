Victoria De Angelis è stata paparazzata nelle acque di Formentera mentre baciava la sua nuova fidanzata, Luna.

Il settimanale Chi ha paparazzato la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, mentre si abbandonava a baci e tenerezze in compagnia della sua fidanzata, Luna, durante una vacanza a Formentera. Con le due sarebbero stati presenti anche gli altri componenti dei Maneskin (escluso Damiano David) e alcuni amici.

Victoria De Angelis: la fidanzata

Victoria De Angelis è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma è già la seconda volta che viene avvistata in compagnia di una ragazza e questa volta il settimanale Chi ha fatto sapere che si tratterebbe della sua fidanzata e che si chiamerebbe Luna.

Le due sono state avvistate in atteggiamenti intimi durante una vacanza in barca a Formentera, in compagnia di alcuni amici. “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia se*sualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”, ha confessato lei a Vanity Fair.

Riproduzione riservata © 2023 - DG