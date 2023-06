Nadia Jemez, influencer spagnola, ha svelato un retroscena inedito che l’ha vista protagonista in compagnia di Gerard Piqué.

Dopo aver visto il suo matrimonio andare in frantumi e dopo aver subito gossip e illazioni in merito al suo presunto tradimento verso Shakira (in favore dell’assistente Clara Chia) Gerard Piqué è tornato al centro delle cronache per via di una confessione fatta dall’influencer Nadia Jemez, che in un video sui social ha svelato di essersi trovata a fare un viaggio in macchina con l’ex calciatore:

“Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare assolutamente tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di Barcellona, ndr). Perché? Beh, non lo so, perché gli è sembrato giusto. Inoltre è entrato a 100 chilometri all’ora in un parcheggio e l’uomo che lavorava lì gli ha detto: ‘Guarda, non puoi entrare nel parcheggio così’. Lui ha risposto in maniera sprezzante: ‘Sì, ok, fantastico. Comprati un amico’. In quel momento ho provato un immenso imbarazzo e ho pensato: ‘Per favore, tiratemi fuori di qui. Cosa ci faccio?’. Semplicemente non ci potevo credere”.

Gerard Piqué

Gerard Piqué: le rivelazioni di Nadia Jemez

La figlia dell’allenatore Paco Jemez, l’influencer Nadia Jemez, ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto dell’ex marito di Shakira, Gerard Piqué, e su un rocambolesco viaggio in macchina che si sarebbe trovata a fare in sua compagnia.

“Mi ha fatto vergognare. Non è una persona che mi ispira fiducia. Credo sia stata la prima e l’ultima volta che ho visto questa persona. Volevo davvero raccontarlo”, ha dichiarato la ragazza. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? E soprattutto, Piqué replicherà alle sue parole?

Riproduzione riservata © 2023 - DG