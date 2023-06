Manila Nazzaro è tornata a parlare della sua vita privata e dei motivi che l’hanno condotta a dire addio a Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro sembra aver finalmente trovato la serenità dopo l’addio al suo storico compagno, Lorenzo Amoruso, e al settimanale Confidenze è stata lei stessa a svelare cosa l’avrebbe spinta a cambiare vita e perché le cose tra lei e l’ex calciatore non avrebbero funzionato.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto“, ha ammesso.

Manila Nazzarro

Manila Nazzaro: la confessione su Lorenzo Amoruso

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a quanto pare non è finita nel migliore dei modi ed è stata la stessa ex Miss a definirla persino “una storia tossica”. Oggi non è dato sapere se Miriana Trevisan sia impegnata sentimentalmente e in merito alla sua nuova vita lei stessa ha confessato: “Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli.“

In tanti si chiedono se Lorenzo Amoruso romperà il silenzio sulle sue parole e se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG