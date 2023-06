Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato il loro addio e la produttrice ha replicato via social ad alcune illazioni sul suo conto.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono detti definitivamente addio e hanno annunciato l’inaspettata notizia con un’esclusiva a Vanity Fair. Sui social si è subito sparsa la voce che i due avessero percepito un generoso compenso per fornire l’esclusiva al giornale, ma sulla questione la stessa Bruganelli è stata chiara e ha precisato sui social: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio“. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli pagata per l’esclusiva di separazione: la smentita

Sonia Bruganelli ha smentito via social di aver ricevuto qualsivoglia tipo di compenso per l’esclusiva da lei fornita insieme a Paolo Bonolis a Vanity Fair e con cui i due hanno annunciato il loro addio.

La produttrice e il conduttore hanno svelato a sorpresa la loro separazione dopo che, nei mesi scorsi, avevano smentito con fermezza le voci che li volevano in crisi. I due hanno fatto sapere che continueranno a cooperare per il bene dei loro figli e hanno anche svelto di aver deciso di separarsi in maniera pacifica. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

