Frecciatina a Morgan da parte di Fedez in vista della nuova edizione di X Factor che vedrà entrambi nel ruolo di giudice. Le parole.

Manca ancora del tempo alla nuova edizione di X Factor ma è già tempo di piccole scintille a distanza. Fedez ha risposto ad alcune domande della stampa in occasione della presentazione del Festival LoveMi che hanno provato a “strappare” qualche curiosità sulle aspettative della nuova stagione del talent a cui ha fatto ritorno come giudice anche Morgan.

La frecciatina di Fedez a Morgan verso X Factor

Fedez

Come anticipato, nel corso della conferenza stampa di presentazione del concerto LoveMi in programma il prossimo 27 giugno, Fedez ha parlato, molto brevemente, anche di X Factor. Infatti, a domanda precisa sul collega Morgan, tornato come giudice a nove anni di distanza dall’ultima volta, il rapper ha replicato senza problemi.

“Il ritorno a XFactor con Morgan, lui è sempre così turbolento, ti preoccupa che ci sia?”, il quesito posto a Federico. La risposta è stata: “Non è questione di turbolento spero sia professionale e che arrivi almeno in orario”. E ancora: “Non è scontato?”, la domanda successiva del gionalista. “No, perché non è mai stato così”, ha detto il marito di Chiara Ferragni evidentemente preoccupato dai problemi di “orario” di Morgan.

Ricordiamo che per la prossima edizione del talent targato Sky, oltre a Fedez e Morgan ci saranno anche Dargen D’Amico e Ambra Angiolini come giudici confermati. Stesso discorso per la conduttrice, Francesca Michielin.

Di seguito anche quello che era stato il post Instagram del programma per ufficializzare il ritorno di Morgan, nove anni dopo l’ultima volta:

Riproduzione riservata © 2023 - DG