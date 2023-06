Nuove accuse di Brad Pitt all’ex compagna Angelina Jolie che avrebbe compiuto delle azioni alle sue spalle relativamente ad una loro azienda.

Ci sono le coppie che si lasciano bene e, alle volte, restano pure in amicizia. Ci sono poi quelle che, come Brad Pitt e Angelina Jolie si danno battaglia su svariati fronti. L’ultima querelle che li riguarda farebbe riferimento ad alcune azioni che la donna avrebbe fatto alle spalle dell’ex marito che, ora, la accusa di essere “vendicativa”.

L’accusa di Brad Pitt ad Angelina Jolie

Angelina Jolie Brad Pitt

Le scaramucce tra Pitt e la Jolie non sono certo una novità. Ma questa volta di mezzo si sono pure tanti soldi. Dalle ultime indiscrezioni riprese dalla stampa inglese e non solo, pare che l’attore abbia accusato l’ex moglie di aver venduto in segreto la sua quota dell’azienda vinicola Chateau Miraval, acquistata dall’ex-coppia nel 2008 nel sud della Francia per circa 55 milioni di euro.

Stando alle accuse dell’uomo, Angelina lo avrebbe fatto “per impadronirsi di profitti che non aveva guadagnato e per rientrare da un investimento che non aveva fatto”.

Secondo CBS News, in una nuova denuncia presentata il 1º giugno, Pitt avrebbe definito l’ex compagna “vendicativa” in quanto entrambi avevano assunto un “impegno reciproco e vincolante” di non vendere la propria quota senza il consenso dell’altro.

Pare che l’attore abbia scoperto dalla stampa che la Jolie avesse venduto, nel 2021, la propria quota del 50% all’oligarca russo Yuri Shefler.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda i due divi di Hollywood:

