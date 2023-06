Gag di Guendalina Tavassi con il fidanzato. Il motivo? Un accessorio davvero particolare che l’ex gieffina dovrebbe usare…

Sempre molto solare e divertente nelle sue stories social con i fan, Guendalina Tavassi non si è messa alcun problema a raccontare un particolare episodio che ha visto lei e il suo fidanzato, Federico Perna, protagonisti. I due hanno “discusso” in modo divertente su un accessorio da utilizzare al posto del reggiseno…

Guendalina Tavassi e le te**e a forma di fiore

“Abbiamo un problema: stamattina ho le tette a forma di flower”, ha esordito Guendalina nelle sue stories su Instagram prima di spiegare cosa le sia capitato in q euste ore. L’ex gieffina ha spiegato che voleva uscire senza reggiseno ma, a causa della gelosia del compagno, ha dovuto acquistare degli accessori per coprire i capezzoli.

“Lui non vuole che io metta magliette senza nulla quindi devo mettermi questi c***arola di copricapezzoli, ma non capisce che evidenzano ancora di più il seno e la gente mi guarda in modo strano”, ha aggiunto la Tavassi con la sua solita ironia. “Quindi li ho comprati a forma di flower e la gente penserà che ho le tette a forma di flower”.

Nella varie stories, poi, Guenda ha fatto vedere di aver comprato svariati modelli: grandi, piccoli e anche a forma di cuore in onore della sua dolce metà. Alla fine, però, non ha spiegato quali userà e se, soprattutto, ne farà effettivamente uso. Vedremo se nelle prossime stories racconterà qualcosa in più…

