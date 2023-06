Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, è stato accusato di maltrattamenti e dovrà rispondere per le minacce scagliate contro l’ex moglie.

Il matrimonio tra Adriana Volpe e il padre di sua figlia Gisele, Roberto Parli, non è finito nel migliore dei modi e i due dovranno vedersela in tribunale, dove l’uomo è accusato di maltrattamenti.

Secondo i testimoni in aula (stando a quanto riportano Il Messaggero e La Repubblica), Parli si sarebbe rivolto all’ex moglie affermando: “Sei una z… quando esci dal GF ti rovino la vita”, e ancora: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine”.

Adriana Volpe contro Roberto Parli: le minacce

Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli è finito a suon di minacce e insulti e l’uomo, padre dell’unica figlia avuta dalla conduttrice, sembra che dovrà rispondere di maltrattamenti e minacce. La stessa Adriana Volpe si è più volte scagliata contro di lui via social e ha fatto sapere anche di aver vissuto per un lungo periodo nel panico a causa sua.

“Mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo’”, aveva dichiarato (stando a quanto riporta Rai News).

