Il papà di Michele Merlo ha rotto il silenzio e ricordato suo figlio a due anni dalla sua dolorosa scomparsa.

Il 6 giugno 2021 Michele Merlo si è spento dopo aver combattuto contro una leucemia fulminante. I genitori del giovane cantante stanno continuando a battersi per conoscere la verità e per sapere se il loro figlio potesse essere salvato. “Il dolore non cambia mai”, ha detto Domenico Merlo, papà del giovane artista, al Corriere della Sera.

Michele Merlo

Michele Merlo: due anni dalla scomparsa

Sono trascorsi ormai due anni dal quel tragico 6 giugno in cui Michele Merlo si spense dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte a causa di una leucemia fulminante. Suo padre Domenico Merlo (così come sua madre) non ha mai smesso di battersi per cercare di scoprire la verità sulla scomparsa del cantante.

Al momento l’unico indagato nel processo relativo al decesso di Michele è il suo ex medico di base e la giustizia dovrà accertare se, dagli ematomi presenti sul corpo del cantante, fosse possibile capire da subito che fosse affetto dalla leucemia. Le indagini dovranno anche appurare se il cantante si sarebbe potuto salvare se sottoposto a una cura tempestiva.

