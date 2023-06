Sonia Bruganelli non ha nascosto di essere infastidita per alcune domande relative al suo addio al marito Paolo Bonolis.

Dopo mesi di smentite, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno pubblicamente annunciato il loro addio a Vanity Fair. Nella sua intervista con l’ormai ex marito eseguita da Mario Manca, la conduttrice ha perso la pazienza per le insistenti domande del giornalista sui “tempi” della rottura e su quando essa sia realmente avvenuta (visto che, appena un paio di mesi fa, lei Bonolis l’avevano fermamente smentita).

Stando a quanto riporta Today la produttrice si è rivolta a qualcuno dietro le telecamere (forse il direttore Simone Marchetti?, ndr), lanciando una frecciatina: “Ma come, avevi detto che era moderno…”.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli infastidita durante l’ultima intervista con Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno stupito tutti annunciando l’improvvisa fine della loro storia. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno specialmente perché solo qualche mese fa i due avevano smentito con fermezza i gossip che li volevano intenzionati a lasciarsi. A Vanity Fair Sonia Bruganelli ha dichiarato:

“Ma come è andata? È andata che abbiamo vissuto tanto insieme, continuiamo a vivere insieme ed è andata che due persone si parlano e si dicono anche quelle che possono essere proiezioni di vita diverse. È andata così, come va in tantissime coppie”. Lei e Bonolis si sono guardati bene dallo svelare il momento in cui avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio.

