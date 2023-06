Chiara Ferragni ha deciso di mostrare un’anteprima delle stanze dei suoi figli durante l’ultima visita fatta al cantiere in loro compagnia.

Tra pochi mesi Chiara Ferragni e la sua famiglia potranno finalmente trasferirsi nella nuova casa ristrutturata secondo il loro gusto e soprattutto abbastanza grande da consentire ai piccoli Leone e Vittoria di avere stanze separate. In queste ore l’influencer ha deciso di concedersi una visita al cantiere del nuovo appartamento in compagnia dei suoi due bambini, e sui social ha mostrato qualche dettaglio relativo alle loro camere da letto.

“Oggi ho portato i bambini a vedere la nuova casa e hanno visto anche le loro stanze”, ha detto emozionata l’imprenditrice, catturando da subito l’attenzione dei fan.

Chiara Ferragni: le stanze di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni si è affidata allo studio 13.1 Architecture & Decor dell’amico Filippo Flora per arredare il nuovo e lussuoso appartamento che lei e Fedez hanno acquistato a CityLife e che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere pronto per settembre 2023. Nelle ultime ore l’influencer ha mostrato qualche dettaglio ai fan dei social e ha svelato anche i dettagli l’insolito pavimento bicolor e a forma di raggi solari che sarà presente nelle camere dei bambini.

L’appartamento è estremamente luminoso e dotato di tutti i comfort (la stessa influencer ha potuto scegliere alcuni di questi mentre la casa era ancora in fase di costruzione). Sui social in tanti le hanno fatto le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova casa.

