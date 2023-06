Michelle Hunziker è tornata a conquistare i fan dei social con un seducente scatto in costume da bagno e in montagna.

Michelle Hunziker è stata scelta come testimonial per una campagna per promuovere il turismo in Svizzera e per l’occasione ha posato con un sensuale costume da bagno rosso (dalla scollatura vertiginosa) in cima allo Jungfraujoch.

La showgirl, che ha conquistato i suoi fan con le sue curve da capogiro, ha scritto ironica nella didascalia alle sue foto: “Ho sempre voluto provare l’ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6°”.

Michelle Hunziker in costume sulla neve

Michelle Hunziker è tornata a sedurre i suoi fan con le sue foto da capogiro in costume da bagno ed è riuscita a rendere l’atmosfera “incandescente” nonostante l’ambientazione del suo shooting fosse “da brividi!”.

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua forma fisica smagliante e lei stessa, di recente diventata nonna, ha confessato i sacrifici fatti per essere in forma. La showgirl ha dichiarato a Chi: “Sa perché? Perché mi faccio un cu*o così. Pratico sport, seguo uno stile di vita sano, ma senza privarmi dei momenti di svago. Se posso non rinuncio a un bicchiere di vino la sera”, ha ammesso, e ancora:

“Si deve mangiare di tutto. Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi”.

