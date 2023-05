Tenera foto di Michelle Hunziker in versione nonna. La showgirl ha condiviso uno scatto col nipotino e si è “complimentata” con i genitori.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto e oltre ad essersi regalati questa splendida gioia la hanno regalata anche ai relativi genitori. Chi non nasconde assolutamente di essere una orgogliosa nonna è Michelle Hunziker che sui social ha condiviso uno scatto col suo nipotino.

Michelle Hunziker nonna orgogliosa: la tenera foto

Michelle Hunziker

Non è certo la prima volta che la bella Michelle si mostra orgogliosamente nonna e super felice dell’arrivo del nipotino. E anche in queste ore lo ha fatto con una foto dolcissima su Instagram. Lo scatto, che la vede in piedi mentre tiene in braccio il bimbo porta anche una didasclia: “In attesa del ruttino… Ragazzi, avete fatto un capolavoro. Vi amo”.

In precedenza la conduttrice svizzera aveva raccontato a F: “Sono fiera di essere nonna e faccio la nonna… ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio, ma per l’emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me”. E ancora: “Quando ho in braccio Cesare gli dico: ‘Amore della nonna’. Con gli altri mi piace anche definirmi ‘mamma al cubo’. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Ho 46 anni, e finché sto bene non ci penso. Essere nonna non è più bello che essere madre, sicuramente è un’emozione diversa, perché hai più esperienza”.

Di seguito il post Instagram della showgirl dedicato al nipotino e non solo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG