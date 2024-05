In molti lo ricordano al Grande Fratello ma ora George Ciupilan è diverso dal passato. Il giovane ha subito una trasformazione pazzesca.

Lo avevamo visto a ‘Il Collegio’ e poi, più di recente, anche al Grande Fratello Vip. Eppure, adesso, per molti George Ciupilan è quasi irriconoscibile. Il motivo? In questi ultimi mesi, il ragazzo ha deciso di attuare una trasformazione fisica incredibile diventando, a tutti gli effetti, un body builder. A confermarlo lui stesso con diversi filmati pubblicati sui social.

Attraverso una serie di filmati condivisi sui social, come detto, i fan di Ciupilan hanno potuto notare il grande cambiamento effettuato, a livello fisico, dal ragazzo. Nessun ritocco estetico bensì tanta palestra e tanti muscoli in più. Il giovane è passato da essere evidentemente esile ad una muscolatura importante partecipando, a quanto pare, persino a delle gare nel settore del body building. La trasformazione risulta quasi scioccante, soprattutto se va si va a vedere come fosse il suo corpo prima di adesso.

In diversi video pubblicati su TikTok dal ragazzo è possibile vedere come il giovane sia radicalmente cambiato rispetto al passato. Per l’ex volto de Il Collegio e del Grande Fratello, il cambiamento è netto. Addio corpo esile, ecco (quasi) una montagna di muscoli che gli ha permesso, come anticipato, di prendere parte anche a delle gare in questo settore.

Allo stesso modo è apprezzabile anche il modo in cui le persone abbiano reagito a questo stravolgimento del proprio fisico. Sotto ai diversi filmati condivisi, infatti, moltissimi utenti hanno detto la loro. “Cavolo, sei pazzesco”, “Unico, volere è potere”, “Ma sembri un altro”, sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere. Staremo a vedere se questa nuova parentesi della sua vita lo porterà, magari, a vincere anche qualche titolo particolare. Non resta che attendere.