Un particolare messaggio di Ida Platano dopo l’esperienza conclusa in modo non ottimale a Uomini e Donne ha generato molta polemica.

Il suo trono è stato un “flop” a Uomini e Donne eppure la speranza di trovare l’amore, Ida Platano non l’ha persa. La nota dama del programma di Maria De Filippi è tornata aparlare dopo l’esperienza negativa avuta in questa ultima edizione con i due corteggiatori che, alla fine, per motivi diversi, l’hanno lasciata a bocca asciutta in studio. La donna sui social siè sfogata generando molte reazioni, anche polemiche.

Ida Platano, il messaggio dopo Uomini e Donne

“Belli miei. Era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane”, ha esordito su Instagram la Platano ripercorrendo le tappe del suo ultimo percorso nella trasmissione di Canale 5.

“Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa. Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili”, ha aggiunto.

Come noto, però, il percorso non è andato come ci si attendeva e la bella Ida ha aggiunto: “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato… Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne”.

Le reazioni del web

Il messaggio a cuore aperto della donna, però, non è stato accolto come magari la dama poteva aspettarsi. Infatti, moltissimi utenti del web hanno sottolineato come, alla fine, il percorso sia stato dettato anche dagli stessi comportamenti della Platano. “Ma cosa libera ed emozionata. Tutto falso”, ha scritto un utente. “Tornerai a settembre, ne sono sicura”, ha aggiunto un altro personaggio del web “scommettendo” sul ritorno della dama a UeD nella prossima annata. Staremo a vedere come andranno le cose.

Di seguito anche il post Instagram della dama con le varie reazioni degli utenti social: